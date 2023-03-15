السعودية تحدد عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2023.. 5 فقط يوميا

عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2023، مختلف في معظم الدول العربية عن مثيلاتها، حيث تحاول كل دولة أن تقلل عدد ساعات العمل على المواطنين في القطاع العام والخاص، وأعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، تقليل ساعات العمل خلال الشهر الكريم.

السعودية تحدد عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2023

وتختلف عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2023 عن باقي أشهر السنة، حيث أعلنت السعودية أنّ عدد ساعات العمل 5 من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 3 عصرا، لتناسب جدول الصائمين وطبيعة الحياة في شهر رمضان المبارك.

وذكرت الوزارة أنّه يجوز إجراء أي تغير في أوقات بدء ساعات وانتهاء العمل، وفق اللائحة التي تضم عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2023 في السعودية، حيث تنص على أنّه لا يجوز أن تتجاوز عن ساعات العمل عن 5 ساعات خلال شهر رمضان الكريم، والتأكيد أنّ الجهة التي تغيّر أو تعدّل في بدء العمل، عليها إبلاغ موظفيها بمواعيد ساعات العمل.

مراعاة أوقات الازدحام المرورى في شهر رمضان

وبحسب اللائحة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، جرى مراعاة أوقات الذروة والازدحام المروري لضمان الراحة لموظفي المملكة خلال شهر رمضان الكريم 2023.

وأفادت مركز الفلك الدولي في وقت سابق، بأنّ غالبية دول العالم سيظهر رؤية الهلال يوم الأربعاء القادم الموافق 22 مارس 2023، ليصبح يوم الخميس هو أول يوم في شهر رمضان الموافق 23 مارس 2023.