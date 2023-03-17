شروط إصدار ترخيص لموائد الرحمن خلال شهر رمضان 2023

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل التسهيلات متاحة لتشجيع المواطنين على إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لدعم غير القادرين ونشر التراحم والتكافل، مضيفا لـ «الوطن»، أن وزارة الأوقاف حددت كل الشروط الخاصة بإقامة موائد الرحمن وتحديدا الموجودة بمحيط المساجد.

تيسيرات لإقامة موائد الرحمن

وأشار إلى وجود كل التيسيرات من الأحياء لدعم إقامة موائد الرحمن حيث يتم إصدار تصريح من الحي ضمن شروط تنظيم موائد الرحمن، شريطة عدم تعطيل الحركة المرورية والابتعاد عن إقامة الموائد في الميادين والشوارع الرئيسية، والحفاظ على نظافة المكان بالتنسيق مع هيئة النظافة والحى وعدم السماح بوجود إشغالات، علاوة على توفر ضوابط الحماية المدنية والأمان.

ولفت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تسهل إصدار التراخيص لموائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، بعد مراعاة الشروط المطلوبة وتطهير الشوارع أولا بأول وإزالة الإشغالات والتأكد من عدم إعاقة الحركة المرورية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

افتتاح منافذ ومعارض السلع

وفي السياق، أكد أن وزارة التنمية المحلية استعدت لشهر رمضان بمتابعة افتتاح العديد من منافذ ومعارض السلع بكل المحافظات والأحياء والمدن لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة عالية، وتخصيص سيارات لتوصيل السلع إلى الأحياء الشعبية والمناطق والقرى النائية من أجل توفير السلع الغذائية للمواطن بسعر مخفض، كما يتم رفع درجة الاستعداد في كل المرافق الخدمية والمديريات الخدمية من أجل خدمة المواطن، والحد من أي تجاوزات، وإعلان درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا الطب البيطري والصحة للتأكد من جودة السلع في الأسواق والمحلات، مع تكثيف الحملات الرقابية من أجل التصدي لأى تجاوزات بالأحياء والمدن والحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من أي تلاعب في الأسعار وغيرها من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.