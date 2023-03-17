«كابيتانو مصر» يكرم المشاركين بحضور الرئيس التنفيذي للمتحدة ووزير الشباب

استعد برنامج «كابيتانو مصر» لتكريم الفريق الفائز في المباراة النهائية، وكذلك تكريم الحكام والمشاركين بشكل عام.

وضمت منصة التكريم كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلي أبوجريشة، والدكتورة ماجي الحلواني، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة وزوجة الراحل حمادة إمام، والكابتن أحمد حسن، ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، تحت عنوان «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.