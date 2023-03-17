الكاتب الصحفي خالد البلشي يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023 برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة 17 مارس 2023، حيث حصل على 2450 صوتا بفارق 239 صوتا عن أقرب منافسيه الكاتب الصحفي خالد ميري، الذي حصل على 2211 صوتا.

نتائج انتخابات الصحفيين 2023

وجاءت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2023 على مقعد نقيب الصحفيين، الذي ترشح عليه 11 مرشحا، وفقا لما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كالتالي:

إجمالي الحضور 5062

عدد الأصوات الصيحيحة 4888

الباطل 174

خالد البلشي 2450

خالد ميري 2211

سيد الإسكندارني 79

أيمن عبد العزيز 32

سيد عبد المالك 10

طلعت هاشم 10

محسن هاشم 33

محمد مغربي 4

نعيمة 10

ياسر مصطفى 17

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وكانت اللجنة القضائية العامة، قد قررت مد التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 مرتين من السادسة وحتى السابعة مساء نظرا لوجود زحام أمام اللجان، قبل أن تقرر مده للمرة الثانية حتى الثامنة مساء، وبدأت عملية الفرز فور غلق باب التصويت، حيث جرى الانتهاء من فرز أصوات المرشحين على منصب نقيب الصحفيين ومن المقرر أن يتم البدء في فرز أصوات المرشحين على مقاعد مجلس النقابة الستة.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات ممن لهم حق التصويت وبعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية التي اتخذت قرارات عديدة بدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023.

قرارات عمومية الصحفيين 2023

واتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عدة قرارات منها إعادة التأكيد على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناشدة النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا بضمان النقابة وصرف بدل النقابة للمفصولين من الصحف وصرف دعم مادي 2000 جنيه شهريا لأسر الزملاء المحبوسين.