غلق باب التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين ونقل الصناديق إلى مكان الفرز

أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، غلق الباب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وبدء عملية الفرز لأصوات الناخبين؛ لاختيار النقيب الجديد وأعضاء مجلس النقابة.

النيابة الإدارية

وكان المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على نتخابات نقابة الصحفيين قرر مد التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 من السادسة وحتى السابعة مساء نظرا لوجود زحام أمام اللجان، قبل أن تقرر مده للمرة الثانية حتى الثامنة مساء.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات ممن لهم حق التصويت وبعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية التي اتخذت قرارات عديدة بدأت عملية التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023.

نقابة الصحفيين

ومن المقرر أن يتم فرز أصوات المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 أولا ثم يتم فرز أصوات المرشحين على عضوية المجلس بعد غلق باب التصويت.