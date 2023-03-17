محمود مسلم يصل إلى نقابة الصحفيين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي

وصل الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وصحفيو الجريدة إلى مقر نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتجمع حشدٌ كبيرٌ من صحفيي «الوطن»، وعدد كبير من مراسلي الجريدة في المحافظات المختلفة، داخل المقر للتحرك في أفواج بقيادة مجلس التحرير؛ للإدلاء بأصواتهم.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، بحضور 25% من الأعضاء بإجمالي 2335 عضوًا، وبدأ التصويت تحت إشراف اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً، ويحق للجنة المشرفة مد ساعة أخرى وفق رؤيتها.