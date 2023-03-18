محمود العسيلي يشارك في نهائيات الدوم ويغني مع «أسماء الجمل»

قدمت أسماء الجمل ابنة مدينة المنصورة، ونجمة برنامج الدوم لعام 2022، أغنية طمنوني بمشاركة الفنان محمود العسيلي، وذلك خلال الحلقة النهائية لبرنامج «الدوم» المذاع عبر فضائية «DMC».

كما قدم أسامة عطية ابن مدينة العريش والذي أنتجت له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية مع النجمة اليونانية أندرو ماخي في أغنية «متبكيش»، والتي غناها في الحلقة النهائية للبرنامج.

وزير الشباب والرياضة يشارك في نهائيات الدوم

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الحلقة النهائية لبرنامج الدوم لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.