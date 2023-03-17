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متسابقو «الدوم» يقدمون فقرة استعراضية عن «100 سنة سينما»

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | الجمعة 17 مارس 2023
الدوم

الدوم

قدم المتسابقون في برنامج الدوم مشهدا استعراضيا عن «100 سنة سينما»، من بطولة نورا الأحمر وأمين عبدالواحد ويارا حسام ومحمد يسري.   

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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