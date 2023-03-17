برنامج «الدوم» يحتفل بقرب حلول شهر رمضان في آخر حلقات الموسم الثاني

احتفل برنامج «الدوم» في آخر حلقاته من الموسم الثاني منه، بقدوم شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ قدم جميع متسابقي «الدوم» في مسابقاته المختلفة أغاني واسكتشات رمضان القديمة خلال استعراض رائع.

وقدم منعم يوسف من القاهرة، ومصطفى ذكري من الإسماعيلية، أغنية «رمضان جانا»، وقدمت المتسابقتان تمارا عماد من المنيا، وأماني سمير من القاهرة، أغنية «أرابيسك»، وقدمت يارا حسام من الإسكندرية فئة التمثيل أغنية «الخاطبة» للفنانة نيللي.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.