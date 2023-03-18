هزة أرضية بقوة  4.6 درجة تضرب «جزر بونين» اليابانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، «جزر بونين» الواقعة جنوب العاصمة اليابانية «طوكيو».

وقعت الهزة الأرضية التي ضربت «جزر بونين»بـ اليابان على عمق 417 كيلو متر، وفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي».

وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 665 كيلومترًا جنوب شرق «كوشيموتو» و709 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من «هاماماتسو».