مصطفى ذكري يفوز بجائزة الموسم الثاني من «الدوم» في الغناء

فاز المتسابق مصطفى ذكري، بجائزة نجم برنامج الدوم 2023 فئة الغناء.

وكان المرشحين للمرحلة النهائية هما: مصطفى ذكري ومنعم يوسف وسلم جائزة الدوم للفائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبدالعزيز.