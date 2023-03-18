هزتان أرضيتان تضربان شرق ووسط تركيا

ضربت هزتان أرضيتان بوة 3.1 درجة و 4 درجات على مقياس ريختر وسط وشرق تركيا دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 10 كيلو مترات.

بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 117 كيلو متر جنوب «طرابزون»

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 117 كيلو متر جنوب «طرابزون» شمال شرق تركيا و26 كيلو متر شمال «أرزنجان».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 1 كيلو مترات.

ووقع مركز الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا على مسافة 41 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 21 كيلو متر جنوب شرق «جوكسون».