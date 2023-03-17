هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب قبالة سواحل تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل تركيا جنوب غربي مرسين، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الهزة وقعت على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب «مرسين»

من جانبها، قالت شبكة «آر تي» الروسية، إلى أن مركز الهزة الأرضية وقعت بمنطقة «أرديملي» بولاية مرسين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب «مرسين»، وبعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلازل بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 16 كيلو متر غرب «نورهاك» و55 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش».