هزة أرضية جديدة بقوة 4.9 درجة تضرب مدينة كهرمان مرعش

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، الثلاثاء، عن وقوع هزة أرضية شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.

زلزال مدمر في تركيا

حدث هذا الزلزال بعد عدة ارتدادات تتعرض لها تركيا منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي والذي وصلت شدته إلى 7.9 ريختر وتسبب في انهيار البنية التحتية في تركيا وفي سوريا، وارتفاع عدد الضحايا والمصابين في البلدين إلى أكثر من 50 ألف شخص.

مساعدات من عدة دول وكيانات

وقدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات عبر إرسال 500 وحدة إيواء لتركيا وكذلك عمدت دول مجلس التعاون الخليجي على إرسال مساعدات لسوريا وتركيا، وسط مطالبات من الأمم المتحدة بالتدخل للمساعدة مع تنحية أي خلافات سياسية جانبا.