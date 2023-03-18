وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بالشرقية اليوم

يفتتح اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلًا رمضان» بالعاشر من رمضان بالشرقية، والمقام في ميدان السلطان عويس، وذلك للإعلان عن نسب التخفيضات على السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والياميش.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وأكد وزير التموين أن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان الرئيسي الذي افتتحه في مدينة نصر، أمس، شهد تخفيضا من 30% حتى 50% تسهيلًا على المواطنين في شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

عدد معارض أهلا رمضان

وأعلنت وزارة التموين في إحصائية سابقة أن عدد معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها منذ شهر يناير الماضي حتى الأن بلغ 455 معرض على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي بمدينة نصر، والذي يستمر في استقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع حتي 21 مارس الجاري.

وتشهد أسعار السلع في معارض أهلا رمضان، تخفيضات تصل إلى 30%، إذ تأتي الأسعار كالتالي:

أسعار اللحوم والدواجن

- دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

أسعار الزيت

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

أسعار الأرز في معرض أهلا رمضان

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.