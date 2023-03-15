إقبال على شراء الزيت من معرض «أهلا رمضان» بمدينة نصر.. تخفيضات هائلة

شهد اليوم الأول لمعرض «أهلا رمضان» الرئيسي المقام في مدينة نصر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء سلع ومستلزمات الشهر الكريم، بسبب التخفيضات التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية على أكثر من 400 صنف غذائي بنسبة تصل إلى 50% على بعض السلع و30% على سلع أخرى، وخاصة التخفيضات المقدمة على سلعة الزيت والأوزان المختلفة للزجاجات.

أوزان وأسعار زجاجات الزيت في معرض أهلا رمضان

وقدمت الشركات العارضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين، مزيد من التخفيضات على أسعار الزيت، إذ جاءت أسعار منتجات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون كالتالي:

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

وأوضح المهندس أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات وزارة التموين، أن مبيعات الشركة تزداد بنسبة 30% خلال موسم شهر رمضان بسبب إقبال المواطنين على شراء الزيوت والمنظفات من الشركة بسبب ما تتمتع به من جودة عالية وتخفيضات مناسبة.

وأشار عبد الوهاب، في تصريح لـ«الوطن» أن التخفيض على أسعار زجاجات الزيت مستمر في جميع معارض أهلا رمضان المشاركة فيهم وعددهم 9 معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، قائلا: «ننفذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بضخ 10 آلاف طن شهريا لتلبية احتياجات المواطنين بالمعارض».