أسعار الخضروات والفواكه في معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. الطماطم بـ7 جنيهات

طرحت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات وزارة التموين، تخفيضات كبيرة في معرض «أهلا رمضان» الرئيسي المقام في مدينة نصر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، على أسعار سلع الخضروات والفواكه بتخفيضات بلغت 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بالتزامن منذ انطلاق المعرض يوم 16 مارس الجاري وحتى انتهائه يوم 21 مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.

قائمة أسعار الخضروات والفواكه في معرض أهلا رمضان

وشهدت أسعار الخضروات والفواكه في معرض أهلا رمضان من السلع تخفيض أكثر من 3 جنيهات عن نفس السلع في السوق المحلية ومنها الطماطم والتي تخطى سعرها 10 جنيهات في الأسواق، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 9 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل البلدي 16 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيها.

- سعر كيلو البسلة 20 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس 16 جنيها.

- سعر طبق شوربة الخضار 5 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الخضار 5 جنيهات.

- سعر الكابوتشا 7 جنيهات.

- سعر 2 كيلو بصل 25 جنيها.

أسعار الفواكه في معرض أهلا رمضان

- سعر طبق الجوافة 15 جنيهًا.

- سعر كيلو التفاح الأحمر 27 جنيها.

- سعر كيلو التفاح الجولد 36 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الفواكه 20 جنيها.

وتقدم شركات اللحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين انخفاضا كبيرا على الأسعار، إذ يستمر ضخ اللحوم لمعرض أهلا رمضان بسعر 165 جنيها سعر كيلو اللحم السوداني الطازج، و65 جنيها سعر كيلو الدواجن المجمدة.