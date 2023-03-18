استقرار أسعار السمك في بورسعيد اليوم.. وجبة أساسية بالمدينة الباسلة

استقرت أسعار السمك اليوم السبت 18 مارس في بورسعيد منها الشخرم والسردين والكابوريا التي يحرص الأهالي والزائرين على تناولها، والأسماك من الأكلات المحببة في نفوس المواطنين ويقبلون على تناولها بشكل دائم لاحتوائها على عناصر مفيدة للجسم.

أسعار السمك اليوم ببورسعيد

وقال محمد محسن تاجر أسماك بسوق 5000، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ظهور الأسماك قرب سطح البحر ويسهل صيدها، مضيفًا أن أهالي بورسعيد يفضلون السمك كوجبة أساسية، لكن الأسعار تختلف حسب النوع والعرض، مضيفًا أن سعر السمك اليوم في بورسعيد يتراوح من 60 إلى 150 جنيها.

الشبار بـ 65 جنيها

واستعرض محمد محسن أسعار السمك اليوم في بورسعيد:.

- شبار «بلطي» أبيض 65 جنيها.

- شبار أخضر 75 جنيها

- شخرم قناة ب60 و 70 جنيها

- سردين 60 و70 جنيها.

- البوري 80 و90 و 100 و 120 جنيها.

- اللوت 100 جنيه.

- كابوريا ذكور 60 جنيها.

- كابوريا مبطرخة 100 جنيه.

-سيبيا بلدي حسب الحجم 150 جنيها.

تجهيز وطهي الأسماك

وأوضح محمد حسن، صاحب مطعم سمك في سوق العرب القديم أن أهالي بورسعيد والزائرين يحرصون على تناول السمك بأطعمة مختلفة منها المشوي والسنجاري والصيادية والشوربة والمقلي على الطريقة الإيطالية، لافتًا إلى أن الإقبال مرتبط بالأسعار.