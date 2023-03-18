تفاصيل رفع بنك ناصر عائد شهادات الادخار إلى 22%.. تبدأ من 1000 جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات، إلى 19% سنويا، و17.75% حال الصرف ربع سنويا، و17.5% حال صرف العائد شهريا.

طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22%

وأكدت وزارة التضامن، في بيان، أن البنك نجح في تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وأسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار، كاشفة عن أنه تقرر طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22%، تصرف عند تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

رفع العائد على شهادة «رد الجميل»

وأضافت أن البنك قرر رفع العائد على شهادة «رد الجميل» لكبار السن فوق 60 عامًا، ذات آجال 3 سنوات، ليصبح 19.25% و17.75% شهريا، وتبدأ قيمة الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفتها.

ويجري احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

جدير بالذكر، أن البنك خصص الرقم المختصر «16868»، للاستفسار عن الشهادات، والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها، خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.