البنك المركزي المصري: احتمالات رفع سعر الفائدة الأمريكية في مارس

أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشر الدولار لم يشهد تغيرات كبيرة خلال تداولات هذا الأسبوع بعد انهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.05%؜ فقط، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له على مدار ثلاثة أشهر، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها.

احتمالات رفع سعر الفائدة

وأضاف البنك المركزي في نشرة دورية مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 3 مارس إلى 10 مارس 2023، أن نبرة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مالت نحو تشديد السياسة النقدية خلال كلمته أمام الكونغرس، أمس الأول، ما يزيد احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر مارس.

وتابع: «على الرغم من ذلك، انخفض الدولار يوم الخميس بمقدار (-0.33%)، ويوم الجمعة بمقدار (-0.70%) في ظل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير عقب صدور أنباء عن انهيار بنك سيليكون فالي».

مكاسب اليورو وتراجع الإسترليني

من ناحية أخرى، حقق اليورو مكاسب بنسبة 0.08% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث كانت العملة مدعومة بزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة خلال منتصف الأسبوع، وذلك قبل أن تنخفض العملة مجددًا بالقرب من نهايته، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05%، حيث صرحت صانعة السياسات ببنك إنجلترا، كاثرين مان، بأنها تتوقع أن تنخفض قيمة العملة بشكل أكبر، وذلك في ظل محاولة المستثمرين تدارك الآثار الناجمة عن تشديد الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.