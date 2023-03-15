أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

حافظت أسعار العملات العربية والأجنبية على استقرارها، مقابل الجنيه المصري، مع بداية التدولات الصباحية في البنك المركزي المصري، سواء سعر الدولار، أو الجنيه الاسترليني، أو الريال العماني والسعودي، وصولا الى الدينار الكويتي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليه العملات صباح اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، كالتالي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم 15-3-2023

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 37.51 جنيه للشراء، و37.66 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.42 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة اليورو 33.06 جنيه للشراء، 33.18 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 100.52 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، وللبيع 8.23 جنيه.

أسعار العملات في البنك الأهلي

- سجل سعر الريال القطري، في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 7.88 للشراء، بينما سعر البيع نحو 8.43 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني نحو 78.04 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 80.12 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني نحو 79.45 للشراء، بينما سعر البيع نحو 81.83.