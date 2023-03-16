البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ22.67%

رفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سعر الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، معززاً بذلك جاذبيتها، في وقتٍ ترتفع الطلبات المقدمة من البنوك والشركات والمستثمرين للاكتتاب في أذون الخزانة المصرية، إلى مستوى الضعفين مقارنة بما يوافق على قبوله «المركزي» في العطاءات الأسبوعية.

ارتفاع أذون الـ3 و6 و9 أشهر

ارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى متوسط 20.516% على أذون الـ3 شهور، من 20.325% الأسبوع الماضي، وزاد «المركزي» من سعر الفائدة على أذون الـ9 أشهر إلى متوسط 22.674% من 22.645% الأسبوع الماضي، ورفع سعر الفائدة على أذون الـ6 شهور لـ22.481% في المتوسط، من 22.145% الأسبوع الماضي، في حين سجل سعر الفائدة على أذون «عام واحد» 22.854% في المتوسط.

إصدار 78.5 مليار جنيه أذون الثلاثاء

ويعتزم البنك المركزي المصري، إصدار أذون خزانة في البنوك بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 مارس 2023، موزعة على 4 آجال: 13.5 مليار جنيه لأذون الـ3 شهور، 20.5 مليار جنيه لأذون الـ6 شهور، 21.5 مليار جنيه لأذون الـ9 شهور، في حين تبلغ قيمة أذون العام الواحد 23 مليار جنيه.

تثبيت أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري، أبقى على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعه الأخير مطلع فبراير الماضي، على نفس مستوى ديسمبر الماضي، عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.