وزير الري: تنفيذ مشروعات لحماية شواطئ مطروح من ارتفاع سطح البحر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح، وقال «سويلم»: «إن أجهزة هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها»، موضحًا أن من أهم هذه المشروعات (مشروع حماية شاطئ خليج مطروح بتنفيذ رؤوس بحرية) ومشروع حماية شاطئ الأبيض باستخدام الرؤوس البحرية T- Shape.

أعمال حماية الشواطئ توفر الحماية للمنشآت والإستثمارات من مشاكل النحر والتغيرات المناخية

وأوضح «سويلم» أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر بإنشاء 20 رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من 200- 400 متر، ويعتبر شاطئ الأبيض من شواطئ محافظة مطروح المميزة ويقع غرب مدينة مرسى مطروح بمسافة نحو 16 كيلومترا وبه العديد من الاستثمارات السياحية المميزة.

وقد سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من 55- 70 مترا ومسافات بينية 300 متر.

وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح لحماية واجهة ساحلية بطول 300 متر بإنشاء رأس حجرية مائلة على خط الشاطئ طولها نحو 70 مترا، ثم امتدادها من جهة البحر بشكل مواز للشاطئ تقريباً بطول نحو 40 مترا.

أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط تصل لنحو 144 كيلومترا

وسبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر، ونتج عن المشروع حماية كورنيش مدينة مرسى مطروح ومنطقة الخليج من النحر المتسارع وكذلك حماية الاستثمارات والمنشآت السياحية بالمنطقة من خلال إنشاء 5 رؤوس بحرية بأطوال 70 مترا، ومسافات بينية 200 متر تقريباً تعلوها مشايات وهامات خرسانية لحماية شاطىء بطول 1.20 كيلومتر تقريباً.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو 144 كيلومترا.