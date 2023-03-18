وسائل إعلام باكستانية: الشرطة تقتحم منزل عمران خان وتحاول اعتقاله

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن قوات الشرطة اقتحمت منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان لاعتقاله في مدينة لاهور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة الاقتحام.

عمران خان: شكلت لجنة لقيادة الحزب حال اعتقالي

ووفقا لوكالة «رويترز» قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه شكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله، مؤكدا: «هناك تهديد أكبر لحياتي أكثر من ذي قبل».

وأضاف: «الخصوم السياسيون والمؤسسة العسكرية يحاولون منعي من العودة للسلطة، وسيكون هناك رد فعل قوي جدا في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقالي أو قتلي».

توصيات للسكان بالقرب من مجمع المحاكم بالبقاء داخل منازلهم

وأغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعدادا لجلسة استماع يمثل فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تمكن من الفرار من الاعتقال لمدة أسبوع وسط اشتباكات عنيفة.

وصدرت توصيات للسكان بالقرب من مجمع المحاكم، حيث تعقد الجلسة، بالبقاء داخل منازلهم، كما تم حظر الأنشطة السياسية والتجمعات، وتفتيش السيارات قبل دخولها العاصمة إسلام أباد.