«العربية»: إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في حادث إطلاق نار

ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الإعلام الباكستاني أعلن إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خانـ عقب إطلاق نار قرب حافلته.

احتجاجات وإطلاق نار

وفي وقت سابق، طلب رئيس الوزراء السابق عمران خان، الباكستانيين، بالدفاع عن حقوقهم، حيث استهدف خصومه السياسيين، قائلا إنّ الحكومة الائتلافية وصلت إلى السلطة من خلال «صفقة» لإلغاء قضايا الفساد.

وقال خان، مخاطبا أتباعه في جوجرانوالا بـ إقليم البنجاب في بداية اليوم السادس من مسيرة الاحتجاج التي أطلقها من لاهور في 28 أكتوبر الماضي، إنّ رئيس الوزراء السابق نواز شريف يستعد للعودة، بينما شقيقه الأصغر ورئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، حصل على تسوية قضيته بموجب «صفقة».