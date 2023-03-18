محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصري على طابا احتفالا بالذكرى 34 لاستعادتها

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طابا شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وجرى إقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمدينة تزيد قيمتها عن مليار جنيه، مشيراً إلى أن القيادة السياسية توجه بالاهتمام بتنمية سيناء شمالا وجنوبا، تنمية حقيقة، من خلال إقامة مشروعات توفر حياة كريمة للمواطنين.

عودة طابا إلى أحضان مصر

جاء ذلك خلال احتفالية رفع العلم المصري على طابا في الذكرى 34 لعودة طابا إلى أحضان مصر، بحضور اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والسيد عوض عصور مجلس النواب، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء.

وبدأت مراسم احتفالات تحرير طابا بعزف الموسيقى العسكرية، وقيام محافظ جنوب سيناء، يرافقه قيادات أمنية، برفع العلم المصري على مدينة طابا في منطقة ساحة العلم.

عودة آخر قطعة عيد لمصر

وقال اللواء خالد فودة في تصريحات لـ«الوطن»، إن عودة طابا عيدا لمصر كلها لأنها آخر قطعة جرى تحريرها بعد الاحتلال.

جدارية لجنة التحكيم

في نفس السياق، افتتح محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق من الأجهزة التنفيذية، لوحة تذكارية بعنوان لجنة التحكيم، بتكلفة نصف مليون جنيه، إهداء من أحد رجال الأعمال، ومكتوب عليها أسماء المشاركين في قضية التحكيم الدولي من الجانب المصري.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن الاحتفالات في طابا تمثلت في رفع العلم المصري في ساحة النصر بطابا، وافتتاح جدارية لجنة التحكيم الدولي، بالإضافة إلى افنتاح جدارية معالم جنوب سيناء، وتشمل دير سانت كاترين وحمام موسى ورأس محمد والتجلي الأعظم.