التجديد لمدير ثقافة جنوب سيناء والاستعداد لإحياء ذكرى عودة طابا

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، القرار رقم 97 لسنة 2022، بتحديد تعيين أحمد فريج مديرا عاما فرع ثقافة جنوب للعام الثالث على التوالي.

وقال أحمد فريج لـ«الوطن»، إن وزيرة الثقافة تدعم الحركة الثقافية في جنوب سيناء، حيث وافقت علي خطة العام التي تستهدف كل الفئات العمرية في المحافظة بهدف نشر الوعي الثقافي والوطني لدي أهالي جنوب سيناء.

احتفالات ذكرى عودة طابا

وقال مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إنه جرى وضع برنامج احتفالات المحافظة بعودة طابا يوم 19 مارس، حيث تبدأ الاحتفالات في كل قصور الثقافة وجري عمل برنامج لبيوت الثقافة تشمل عروض فنية حول معركة التحكيم لعودة طابا، وفقرات غنائية وطنية.

وأشار إلى أن بيت ثقافة شرم الشيخ سينظم ثلاث فعاليات كبرى على مدار أسبوعين تشمل مسرحيات، وعروضو فنية، وورش عمل، موضحا أن هناك احتفالية كبرى في مدينة طابا في 19 مارس تحييها فرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة.

نشاط قصور الثقافة

وأكد أحمد فريج أن قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة نظمت عدة أنشطة متنوعة في بيت ثقافة سانت كاترين، وجرى إلقاء محاضرة بعنوان «لا للتنمر»، وألقى المحاضرة البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور تلاميذ مدرسة السلام الابتدائية بسانت كاترين.

وقال إنه جري عمل ورشة عمل تحت عنوان طبيعة سيناء في بيت ثقافة بنويبع، وتم تعليم كيفية صناعة أواني فخارية والتعبير عن أفكارهم بعمل مجسمات من صنع أيديهم بصلصال الفخار.