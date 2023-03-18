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ضبط أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية في حملات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:42 ص | السبت 18 مارس 2023
حملات المرور.. أرشيفية

حملات المرور.. أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 44139 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 10243 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 214 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 34 مخالفة موقف عشوائي.

- 7 دراجات نارية مخالفة.

- 7 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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