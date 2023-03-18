رئيس وزراء العراق: نتطلع للعمل مع كل الدول لتجاوز التحديات المشتركة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق يتطلع إلى العمل والتعاون مع جميع الدول لتجاوز التحديات المشتركة.

العراق سيعمل بالتعاون مع جميع دول العالم لمواجهة التحديات البيئية

وقال السوداني - حسب ما أفادت قناة «الإخبارية» العراقية - إن العراق سيعمل بالتعاون مع جميع دول العالم لمواجهة التحديات التي يواجهها كوكب الأرض على صعيد البيئة وظاهرة التصحر ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الفرصة مواتية لإطلاق حملة وطنية شاملة لبناء وإعمار عراق جديد، مشددا على أنه آن الأوان لانطلاق العراق نحو مستقبل زاهر لشعب يستحق كل الخير.

السوداني: الحكومة ستبني عراقا قويا

وأشار السوداني إلى أن الحكومة ستبني عراقا قويا من خلال خطط تحت مسمى «عراق 2050»، مرجعا تراجع البلاد وعدم النهوض بها إلى الفساد الإداري المالي، لافتا إلى أن الحكومة بدأت في المرحلة الأولى لحشد طاقات الدولة نحو البناء والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر.