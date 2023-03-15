رئيس الوزراء العراقي: الفساد تهديد خطير لأمن البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن الفساد يعد تهديدا خطيرا لأمن العراق، مشيرا إلى ضرورة اعتماد إجراءات قانونية لمواجهة هذا الخطر وتعزيز خطوات الإصلاح.

السوداني: الفساد يهدد كل خطط البرامج والسياسات التي ننوي تنفيذها

وقال السوداني - في جلسة حوارية على هامش المشاركة في ملتقى السليمانية، وفقا لما أودته قناة «الإخبارية» العراقية - «إن الفساد يهدد كل خطط البرامج والسياسات التي ننوي تنفيذها في العراق»، مضيفا أنه «دون الوقوف أمام ظاهرة الفساد والحد منها بإجراءات مهنية قانونية سليمة لن يكتب لهذه الخطط النجاح».

وأشار إلى «أننا نستهدف من معالجتنا الحالية للفساد استرداد الأموال من الذين تجاوزوا على المال العام بحكم وجودهم في مواقع رسمية واحتالوا على الدولة وهذا تحد والتزام للحكومة أمام الشعب».

رئيس الوزراء العراقي: الموازنة ستعالج المشكلات في البلاد

وكان رئيس الوزراء العراقي، وصل اليوم إلى محافظة السليمانية - ضمن زيارته إلى إقليم كردستان - حيث افتتح السوداني ملتقى السليمانية السابع، والذي أكد خلاله تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد قوي متماسك، وأن الموازنة ستعالج المشكلات في البلاد والشروع في الإصلاح الاقتصادي.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، عن رفضه أن تكون أرض العراق مكانا لتهديد أمن الجوار، مؤكدا أن الدستور العراقي يُلزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف:« إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات بحضور هذا الجمع الكبير من الباحثين والمهتمّين بالشأن العراقي، دليل على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في عراق اليوم».

وأكد أن النعرات المشوهة لوحدة العراق، التي ترى أن قوة جزء من أجزائه هي بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد، كانت مدخلاً لتنظيم داعش الإرهابي للانقضاض على قلب الدولة، مهدداً جميع المكونات دون استثناء، مشيرا إلى أن تاريخ العراق وموقعه الجغرافي وإمكاناته وقدراته الاقتصادية وما ويمتلكه من موارد بشرية، تؤهله للعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كي يصبح مركزاً إقليميا.

وأوضح أن الاتفاق على مشروع قانون الموازنة في العراق، يمثل خطوة جريئة، تتفادى الإخفاقات السابقة، وتعبّر عن الوضوح في الرؤية المرسومة للأهداف المُعلنة في خدمة المواطن، مشيرا إلى أن الموازنة تعد مفتاحٌ مهم لفتح أبواب الحل لمشاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، ومكافحة الفقر، والفساد، والشروع بالإصلاح الاقتصادي.