حملات لمكافحة سوسة النخيل ومتابعة طرق الري والتسميد بمزارع جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن المديرية مستمرة في دعم الفلاح السيناوي وتقديم المشورة والنصح لتعظيم الاستفادة من الزراعات وتربية الحيوانات، موضحا أن الإدارات الزراعية بكل المدن تمر على المناطق الزراعية لتوجيه المزارعين للطرق السليمة في الزراعة والري، بهدف الحصول على إنتاج عال وإدخال محاصيل أخرى.

وأوضح «شطا»، أن الدولة تتوجه حاليا إلى زيادة الرقعة الزراعية والأراضي المستصلحة في الصحاري، خاصة أن جنوب سيناء من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة.

مكافحة سوية النخيل

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت الإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء برئاسة المهندس ثروت منصور بالمرور على بعض المزارع بمنطقة وادي الطور، بهدف متابعة عمليات الري والتسميد لبعض المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، إضافة إلى متابعة الرش الوقائي وعلاج بعض الأمراض التي تواجه المحاصيل.

وأشار إلى أن خطة المرور علي المزارعين هي من أجل تحقيق أعلى معدل من الإنتاج الزراعي بأراضي جنوب سيناء، حيث جرى المرور على المزارعين للتعرف على المشكلات التي تؤثر على المحاصيل والعمل على سرعة تقديم أفضل الحلول المناسبة لها وتلافي وقوعها مستقبلا.

وأشار إلي أنه يجري تقديم الخدمات الإرشادية والزراعية اللازمة للمزارعين من خلال الإدارة الزراعية بمدينة الطور، والتي تستقبل العديد من المزارعين على مدار الأسبوع كتوفير المبيد الخاص بالنخيل وأجهزة الحقن الخاصة به، حيث جري مكافحة سوسة النخيل التي تؤثر علي النخيل.

7000 دجاجة لأبناء نويبع

وذكر الدكتور محمد شطا، أنه جرى إعلان بيع دفعة جديدة من الدواجن لأهالي مدينة نويبع، حيث تم البدء في تسويق دفعة جديدة من الدواجن عددها يصل إلى 7000 دجاجة تسمين لأهالي مدينة نويبع، والتي جرى البدء فى تربيتها منذ شهر تقريبا بمزرعة الدواجن التابعة للمحافظة رقم 2 والتي تقع فى منطقة واسط.

وقال المهندس أحمد رشاد مدير الإدارة الزراعية بمدينة نويبع لـ«الوطن»، إن عملية التربية تخضع للإشراف الزراعي ويجرى متابعتها بيطريا، مشيرا إلى أن عملية تغذية الدواجن تُجرى باستخدام أعلاف طبيعية خالية من أي هرمونات أو أي مغذيات كيماوية.,