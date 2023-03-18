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ضبط سائق يتاجر في الحشيش بمدينة الشروق بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
11:57 ص | السبت 18 مارس 2023
المتهم وأمامه المخدرات

المتهم وأمامه المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة قيادته وملك والده، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1.5 كيلوجرام.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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