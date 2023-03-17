طربة حشيش مسروقة كشفت جريمة قتل تاجر مخدرات بالقليوبية

يقضي أغلب وقته في مراقبة الشرطة خوفًا من أي «كبسة» بلغة أبناء الكار، حتى وقع في حصار قوة أمنية بشبرا الخيمة وعثرت معه على طربة حشيش، وخلال استجواب تاجر المخدرات «حسام.ن» الشاب الثلاثيني عن مصدر المخدرات اعترف بسرقتها من صديقه وبتضييق الخناق عليه عن أسباب السرقة كشف عن جريمة قتله بعدة طعنات بسبب وجود خلافات بينهما.

ارتباك تاجر مخدرات بعد حصاره بأدلة الاتهام

وقف المتهم بقتل صديقه في شبرا الخيمة أمام فريق البحث الجنائي مرتبكًا وشرح تفاصيل جريمته في دقائق معدودة وأرشد عن مكان القتل وأنه تربص بصديقه في أحد الشوارع فجرًا، وطعنه عدة طعنات قاتلة ولم يتركه إلا جثة هامدة بسبب وجود خلافات بينهما حول نشاطهما في المخدرات، وبعدها استولى على طربة حشيش من المجني عليه وفر هاربًا.

القبض على تاجر مخدرات

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بقتل صديقه في شبرا الخيمة بعد أن نجحت دورية أمنية في القبض عليه وبحوزته طربة حشيش، وباستجوابه كشف المتهم عن جريمة قتل صديقه «خالد» طعنًا بالسكين التي تخلص منها في صندوق قمامة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

أدلة الاتهام

وخلال جلسة تحقيق جديدة مع المتهم وقف أمس محاصرًا أمام النيابة العامة بأدلة الاتهام التي أثبت ضلوع المتهم في الجريمة وأن كاميرات المراقبة الخاصة بمحل تجاري رصدت تفاصيل الجريمة وأن المتهم سدد عدة طعنات في صدر المجني عليه الذي كان يسير في الشارع وقت أن لحق به المتهم وتشاجر مع وأسرع في قتله.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالنقض، إن عقوبة جريمة قتل شاب في شبرا الخيمة على يد صديقه تاجر المخدرات تصل إلى الإعدام لأن المتهم وفق ما ثبت من أدلة اتهام تعمد جريمة القتل، واستولى على كمية من المخدرات خاصة بصديقه بزعم وجود خلافات بينهما حول نشاطهما المجرم قانونًا بالاتجار في المخدرات.