الأمن العام: ضبط 342 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 342 قضية مواد مخدرة بإجمالي 383 متهما، وضبط 166 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهما.

كما تمّ تنفيذ 82317 حكما قضائيا، إلى جانب ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما ارتكبوا 37 حادث سرقة، وضبط 38 متهما هاربا، وضبط 12 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 203 دراجات نارية مخالفة.

وجرى ضبط 23627 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.