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وزير خارجية تركيا: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع مصر وفتح المسارات الدبلوماسية

كتب:

محمد عزالدين
12:36 م | السبت 18 مارس 2023
وزير الخارجية التركي

وزير الخارجية التركي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، تطرقت لسبل تقوية التجارة وفتح المسارات الدبلوماسية التي كانت من قبل، وتشاورا في القضايا بالمنطقة، وكانت المشاورات تتناول القضايا السياسية.

وأضاف «أوغلو» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»: «نحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعي».

ولفت إلى أن هناك تحركات لتعزيز العلاقات من السياسة مرورا بكل القطاعات ومنها التعليم أيضا.

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