أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 1757 جنيهًا

كشفت محلات الصاغة، أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ سجل عيار 18 نحو 1731 جنيها للبيع بدون مصنعية، والذي يسعى البعض للاستثمار فيه باعتباره أحد أهم الملاذ الأمنة في الوقت الحالي للادخار.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 18 وسعر الذهب عيار 21 اليوم، على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2,309 والشراء 2,343 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم بيع 2,116 والشراء 2,148 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بيع 2,020 والشراء 2,050 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1,731 والشراء 1,757 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1,347 والشراء 1,367جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1,154 والشراء 1,171 جنيه.

سعر الاونصة للبيع 71,797 والشراء 72,863 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 16,160 والشراء 16,400 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,308,571 والشراء 2,342,857 جنيه.

الذهب عيار 21 في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,951 جنيه ما يعادل 64.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,788 جنيه ما يعادل 58.66 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,707 جنيه ما يعادل 56.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,463 جنيه ما يعادل 48.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,138 جنيه ما يعادل 37.33 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 975.25 جنيه ما يعادل 32.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 731.44 جنيه ما يعادل 24.00 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 60,661 جنيه ما يعادل 1,990 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم 13,654 جنيه ما يعادل 447.99 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,950,505 جنيه ما يعادل 63,997 دولار أمريكي.