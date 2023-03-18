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زلزال جديد يضرب كهرمان ماراش في تركيا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

كتب:

وكالات
12:08 م | السبت 18 مارس 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أعلنت إدارة الطوارئ والإغاثة التركية، اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

القشرة الأرضية تتعرض لهزات أرضية كبيرة

وصباح اليوم، أعلن معهد الزلازل التركي، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف ضحية في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

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بقلم وكالات