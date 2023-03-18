تكثيف حملات رصد تعديات البناء العشوائي وإزالتها في المهد بالشرقية 

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية لن تتردد في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

حملة لإزالة التعديات في أبو حماد

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة تعدي ببناء سور بطول 32م على مساحة 60 م2 بقرية نزلة العزازي بكفر العزازي، كما تمت إزالة مبنى بالطوب الدبش مخالف بقرية أبوعاصي التابعة للوحدة المحلية بطويحر، كما تمت إزالة تعدي بعزبة القراقرة بكوبري تسعة بالملاك على مساحة 180 م واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 175 متر تقريباً وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة تعدي بدون ترخيص عبارة عن مغسلة مقامة بمنطقة الزراعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.