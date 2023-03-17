استكمال أعمال إزالة عزبة «أبوقرن» أكبر منطقة عشوائية في مصر القديمة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي، لاستكمال إزالة منطقة عزبة «أبوقرن» أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة وصرف التعويضات للسكان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة وطبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

إزالة عزبة «أبوقرن»

وأشارت إلى أن أعمال الإزالة فى عزبة «أبوقرن» أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة منذ أن بدأت بتاريخ 21 فبراير الماضي، حتى اليوم 17 مارس الجاري، أسفرت عن هدم كلي لـ 13عقارا من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة، علاوة على هدم 5 عقارات أملاك دولة، وهدم 4 عقارات جزئيا، وجار الاستكمال الاعمال لحين الانتهاء منها تمهيدا لاطلاق أعمال تطوير المنطقة.