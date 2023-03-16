إزالة تعديات على أراض زراعية في قريتي صفط الخمار وطوخ الخيل بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، تنفيذاَ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رصد حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيل، وتم علي الفور إزالة كافة حالات التعدي بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا علي الأراضي داخل زمام المحافظة.

متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

على جانب آخر، عقد محمد محمود نائب محافظ المنيا الاجتماع الأسبوعي لمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، حيث شدد على ضرورة إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة العمال، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تقصير في تأمين سلامة العمال والمهندسين وكذلك جميع المواطنين عند تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.