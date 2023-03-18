سقوط حائط منزل خال من السكان في بني سويف

سقط حائط بأحد منازل حي مقبل بمدينة بني سويف، اليوم، حيث تبين أنه عقار غير مأهول بالسكان ويتكون من 3 طوابق، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى فرض كرودن أمني بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيداً عنه، وفصل كافة المرافق الأساسية، واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كردون أمني بمحيط المنزل

من جانبه أوضح اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تم التوجه إلى موقع المنزل بحي مقبل، وتم استدعاء ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية من الحماية المدنية والمرور وشركات المرافق والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وعمل كردون أمني بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيدا عن المنزل، وفصل كافة المرافق الأساسية عنه.

استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وقال المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، إن المنزل صادر له قرار تخفيف أحمال، ويتكون من دورين علويين ودور أرضي كانت تتم له أعمال ترميم وصيانة، حيث تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأحد الاستشاريين لإعداد تقرير واف عن الحالة الفنية والإنشائية للمنزل.

التوصية بالإزالة الكاملة للعقار

وأوصت اللجنة بإزالة كامل العقار حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، على أن يتم التنسيق مع أصحاب العقار لتنفيذ الإزالة للمبنى لخطورته، والتي من المقرر أن يتم اليوم أو غدا على أقصى تقدير.