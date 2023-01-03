انهيار عقار دون إصابات وغلق آخر بسبب سقوط حائط في منشية الصدر

شهد حي الوايلي بمحافظة القاهرة، منذ قليل، انهيار عقار قديم رقم 30 في عطفة عبد النبي المتفرع من ابن حبيب، وتم سقوط حائط العقار المجاور رقم 29 في منشية الصدر، ولا توجد إصابات أو وفيات.

قطع المرافق

أكد حى الوايلي بالقاهرة، أنه تم قطع المرافق وإزالة الجزء ذات الخطورة، بمعرفة إدارة المشروعات، وتم غلق المنزل رقم 29 وتشميعه، ومن المقرر قيام لجنة هندسية لمعاينة العقارات المتضررة، وبيان ما إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو هدم حفاظا على سلامة المواطنين.