إصابة ربة منزل عقب سقوط حائط عليها في دار السلام بسوهاج

أصيبت ربة منزل في مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وادعاء سقوط جسم صلب عليها، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إصابة ربة منزل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «زوزو م م»، 70 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، مصابة بكسر مضاعف في الساعد الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإدعاء سقوط جسم صلب عليها، وتم تحويلها إلى المستشفى.

انهيار حائط منزل

وأفاد نجلها المدعو «أشرف ا م ع»، 42 سنة، عامل، ويقيم في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بأنه يقيم برفقة والدته في منزل مكون من طابق واحد، وأثناء تواجد والدته بالمنزل إنهار عليها حائط ما أدى لإصابتها، وعلل سبب الانهيار لتهالك الحائط، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة مباشرة التحقيق.