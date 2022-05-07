مصرع عامل في سوهاج بعد سقوط حائط على رأسه

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرع عامل إثر سقوط حائط على رأسه، ما أدى إلى «نزيف بالمخ نتيجة سقوط جسم صلب علي الرأس»، ونُقل إلى مستشفى البلينا المركزي.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، شمال محافظة سوهاج، بمصرع عامل إثر سقوط حائط عليه.

وبالفحص تبين وصول «ناصر. م. خ» 31 سنة، عامل، إلى مستشفى برديس المركزي، ويقيم دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج «جثة هامدة»، بإدعاء سقوط حائط عليه.

سقط عليه حائط مبني بالطوب الأحمر والطين

وأفاد والده «محمد. خ. ع»، 69 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، بأنه في أثناء قيام نجله بالعمل بمنزل ملك «عاطف. ع. م»، 48 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، بتشوين بوص بالطابق الثاني سقطت عليه حائط مبني بالطوب الأحمر والطين، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

سقوط الحائط لقدمها وتهالكها

وأفاد مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سقوط الحائط لقدمها وتهالكها.

سبب الوفاة «نزيف بالمخ»

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «نزيف بالمخ نتيجة سقوط جسم صلب علي الرأس»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.