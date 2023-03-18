محافظ البحر الأحمر يٌكرم الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى

أعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي عن إقامة احتفالية كبرى، حيث يكرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي على مستوى مدن المحافظة اعترافا بكفاحهم في الحياة.

مسابقة الأم المثالية للمحافظة

جاءت نتائج مسابقة الأم المثالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي بمدن محافظة البحر الأحمر عن حصول السيدة جميلة السيد خضر، على المركز الأول على مستوى المحافظة البحر الأحمر، والسيدة فكرية محمد على مركز الثاني، ومريم أحمد محمود على المركز ثالث.

مسابقة الأم المثالية بمدن البحر الأحمر

وجاءت نتائج مسابقة الأم المثالية على مستوى مدن البحر الأحمر حصول محمد عبد الله، عن مدينة رأس غارب، وناهد سعد زغلول عن مدينة الغردقة وعطية عبد الرحيم، عن مدينة سفاجا، وتحية سنوسي عن مدينة القصير وعفاف مصطفى عن مدينة مرسي علم، ومدنية محمود عيسى ومريم عثمان عن مدينة حلايب عن مدينة الشلاتين .

البحر الأحمر تحتفل بالمرأة المصرية

يذكر أن المجلس القومي للمرأة نظم احتفالية المرأة المصرية بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة بحضور نرمين أبو سريع مقرر المجلس القومي للمرأة وعدد من طلاب المدارس ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحر الأحمر وجرى تكريم 27 سيدة وفتاة من أعمار سنية مختلفة .