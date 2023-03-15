«أوقاف البحر الأحمر» تستعد لشهر رمضان بأكبر حملة لتطهير المساجد

استعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمود الشيمي لشهر رمضان الكريم، بحملة تطهير وتعقيم مساجد مدن البحر الأحمر، وتجهيز القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر الإسلامي.

أوقاف البحر الأحمر تستعد لشهر رمضان

وكشف الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية استعدت لشهر رمضان المبارك بالأنشطة الدعوية، إذ تم الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسيُحاضر في الملتقي نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

تعقيم وتطهير المساجد

وشدد «الشيمي»، على مسؤولي المساجد للمرور الدائم والمتابعة لأعمال النظافة والتعقيم المستمر للمساجد، وغسل السجاد والمراحيض، باستمرار لاستقبال المصلين، والحفاظ على صحتهم.

واستعدت أوقاف البحر الأحمر لشهر رمضان المبارك بفرش جديد لعدد من مساجد المدن تحت إشراف الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

صلاة التراويح بمساجد البحر الأحمر

يذكر أن مديرية أوقاف البحر الأحمر خصصت عددا من المساجد بنطاق المحافظة، لأداء صلاة التروايح، موزعة كالتالي: 107 مساجد في الغردقة، و27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و24 مسجدًا في سفاجا، و30 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، و15 في الشلاتين، و9 في حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر.