إعلان الفائزين بقرعة حج محافظة البحر الأحمر 2023 (صور)

أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، أسماء الفائزين في قرعة الحج محافظة البحر الأحمر 2023 بمدن المحافظة، «رأس غارب، الغردقة، القصير، سفاجا، مرسى علم، وحلايب وشلاتين» بحضور اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من المواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

إعلان الفائزين بقرعة الحج بالبحر الأحمر

انطلقت الزغاريد بقاعة المؤتمرات بمديرية البحر الأحمر، التي استضافت قرعة الحج، فور إعلان كشوفات أسماء الفائزين بالقرعة، وهلل الفائزين ورددوا الله أكبر، وتبادل أهالي الفائزين التهاني والتبريكات.

فرحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج

وعبر عدد من المواطنين الفائزين بقرعة الحج عن فرحتهم بنتيجة القرعة التي أجريت عن طريق الحاسب الآلي دون تدخل من العنصر البشري، لضمان الشفافية والنزاهة، وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية لإجراء القرعة في كل المحافظات.

وعبر الحاج سامح جمعة من الفائزين بالحج بالبحر الأحمر عن فرحته لاختياره في قرعة الحج، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه اختيار من الله، حيث القرعة لا تدخل فيها من أي عنصر بشري موجها الشكر لله.

وقالت الحاجة نادية محمد، أنها قدمت في العام السابق، ولم يأتي نصيبها، لكن العام الحالي كانت لديها إحساس أنها ستكون ضمن الفائزين بالقرعة الحج موجهة الشكر لله.