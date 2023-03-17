تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن مواني الهيئة تشهد نشاط ملحوظا في حركة وصول ومغادرة السفن والشاحنات، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، كما تم تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1017 شاحنة و90 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر بيان مواني البحر الأحمر أن حركة الواردات سجلت اليوم 5 آلاف طن بضائع، و512 شاحنة و82 سيارة، وسجلت حركة الصادرات 52 ألف طن بضائع، و505 شاحنات و8 سيارات .

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما يشهد مغادرة السفينة Genava وعلى متنها 40 ألف طن فوسفات، متجهة إلى أندونيسيا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن دليلة والقاهرة والحرية، وغادرت 4 سفن وهي الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس ودليلة والحرية.

تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

وتابع البيان، أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و285 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3706 ركاب بموانيها.