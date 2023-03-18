20 فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 3 آلاف جنيه في شركة أدوية بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية عن 20 فرصة عمل في شركة أدوية بالإسكندرية بمرتبات تصل إلى 3000 جنيه حيث تقسم الوظائف إلى 4 فئات ولكل فئة 5 فرص.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فرص العمل المتاحة في الإسكندرية بحسب إعلان مديرية القوى العاملة، وهي التي توجد في شركة ألترا للصناعات الدوائية الكائنة في القطعة 12 من المنطقة الصناعية الخامسة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية

فرص العمل المتاحة في الإسكندرية

- 5 فنيين تبريد وتكييف

- 5 أخصائيين رقابة جودة

- 5 أخصائيين تأكيد جودة

- 5 عمال إنتاج

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

- مؤهل عال أو متوسط

- السن يتراوح من 18 إلى 30 سنة

مميزات فرص العمل بالإسكندرية

- تأمين صحي

- مواصلات

- 8 ساعات عمل

- الراتب من 2300 إلى 3000 جنيه، يتم تحديده وفقاً لكل وظيفة مطلوبة وسنوات الخبرة.

طريقة التقديم

يتم التواصل بخصوص فرص العمل المتاحة والتي تحمل الرقم التأميني 2683433 مع محمد لطفي المدير المسؤول، على رقم تليفون 01223212823 ، أو من خلال مقر مديرية القوى العاملة في الإسكندرية.