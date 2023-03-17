خبير طرق عن مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»: يوفر فرص عمل واعدة

21.7 كيلومتر.. طول مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، والذي تنفذه وزارة النقل حاليا، انطلاقا من رؤيتها لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل تكدس وسائل النقل السطحي وإجهاد المواطنين وإهدار الوقت والمال والإزدحام الشديد والتلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة.

تفاصيل محطات مترو الإسكندرية الخدمة مع خطوط سكة حديد

تتبادل محطات مترو الإسكندرية الخدمة مع خطوط سكة حديد، فتتبادل محطة مصر الخدمة مع خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، وتتبادل محطة سيدي جابر الخدمة مع خط سكة حديد القاهرة – الإسكنردرية وترام الرمل، وتتبادل محطة فيكتوريا مع ترام الرمل وأخيراً تتبادل محطة المعمورة الخدمة مع خط سكة حديد رشيد.

ولمترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، مزايا وأهداف متعددة وضحها الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، أولها أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية وتنمية الساحل الشمالي للمحافظة.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن مترو الإسكندرية من المقرر أن يسهم في خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة تنفيذ المشروع، وتشغيل للخط بعد دخوله الخدمة، لافتا إلى أن المشروع يمتد بطول 6.5 كم سطحي من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيا حتى محطة أبو قير بطول 1 كم.

يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 3 مراحل بطول 43.2 كم، المرحلة الأولى من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر والمرحلة الثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم والمرحلة الثالثة من المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم، ويهدف للحفاظ على البيئة كونه أحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أنه خيار أمثل للمواطنين يدفع لتقليل الزحام.